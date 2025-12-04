Dario Vitale lascia Versace dopo soli otto mesi

A soli due giorni dalla notizia della completa acquisizione da parte del Gruppo Prada, finisce l'avventura del designer a capo della direzione creativa della Medusa. L'annuncio di chi gli succederà arriverà «a tempo debito», spiega la maison in una nota. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dario Vitale lascia Versace dopo soli otto mesi

