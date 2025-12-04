Dario Vitale lascia Versace a due giorni dall’acquisizione da parte del gruppo Prada

(Adnkronos) – Dario Vitale, a pochi mesi dal suo ingresso in Versace, lascia il ruolo di direttore creativo della griffe della Medusa. L’annuncio arriva a due giorni dalla conclusione dell’acquisizione da parte del gruppo Prada del marchio fondato da Gianni Versace nel 1978. La decisione di interrompere la collaborazione, viene spiegato, arriva “di comune accordo” . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

