Dario Vitale ha lasciato Versace

A quarantotto ore dalla chiusura dell’accordo che ha ufficializzato il passaggio di Versace al Gruppo Prada, la prima decisione importante è già stata presa. Il marchio ha infatti ufficializzato a WWD il divorzio da Dario Vitale, Chief Creative Officer nominato solamente lo scorso marzo dopo che Donatella Versace aveva lasciato la sua posizione per diventare Chief Brand Ambassador. La notizia di un addio di Vitale sembrava solamente questione di tempo dopo le tante voci che avevano iniziato a circolare sul futuro del designer. L’ex Miu Miu aveva presentato la sua prima collezione per Versace lo scorso settembre con uno show riservatissimo, accolto in maniera ampiamente positiva da stampa e buyer. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Dario Vitale ha lasciato Versace

