Dario Vitale già fuori da Versace I perché

Tempi duri per i direttori creativi. Se il valzer dei designer alle redini dei brand si fa sempre più frenetico, la parabola di Dario Vitale da Versace è stata particolarmente fulminea (e sfortunata). Almeno secondo quanto riporta il Women’s Wear Daily. Da Miu Miu a Versace. Solo a gennaio 2025 Vitale aveva lasciato Miu Miu, dove era stato apprezzato per il suo il ruolo di direttore del design del ready-to-wear. Poi a marzo la nomina di chief creative officer della Medusa: primo ruolo da direttore creativo e, soprattutto, primo stilista a capo della maison che non appartenesse alla famiglia Versace. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dario Vitale (già) fuori da Versace. I perché

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Al closing di ieri, i ricavi delle due realtà sono già sopra i 6 miliardi. «Niente acquisizioni per tre anni», dicono i manager Bertelli e Guerra. Gli analisti stimano 2-4 anni per rilanciare la Medusa, pagata 1,25 miliardi. La collezione di Dario Vitale è stata accolta b - facebook.com Vai su Facebook

Hyunjin in Dario Vitale's Versace collection #HYUNJINxVERSACE Vai su X

Dario Vitale fuori da Versace dopo appena otto mesi - Lo scorso marzo Dario Vitale era stato nominato direttore creativo di Versace con decorrenza dal primo aprile. Segnala pambianconews.com

Dario Vitale (già) fuori da Versace. I perché - Se il valzer dei designer alle redini dei brand si fa sempre più frenetico, la parabola di Dario Vitale da Versace è stata particolarmente fulminea (e sfortunata). Si legge su amica.it

Dario Vitale fuori da Versace dopo soli 8 mesi - Lo scorso aprile Donatella Versace aveva fatto non poco scalpore con l'annuncio dell'addio alla direzione creativa del brand che porta il suo cognome (fondato ... fanpage.it scrive

La new Versace di Dario Vitale - Un segnale si era avuto nel primo pomeriggio, quando sull’account IG della Medusa erano comparse delle foto ... Si legge su milanofinanza.it

Dario Vitale nominato direttore creativo di Versace, prende il posto di Donatella - Dario Vitale è stato nominato direttore creativo di Versace: prenderà il posto di Donatella Versace, che resterà nella maison come Chief Brand Ambassador. Scrive tgcom24.mediaset.it

Versace non sfilerà a settembre per il debutto di Dario Vitale - estate 2026, la prima firmata dal nuovo direttore creativo, sarà svelata il 26 settembre ... Segnala milanofinanza.it