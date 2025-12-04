Dario Vitale fuori da Versace dopo soli 8 mesi

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso aprile Donatella Versace aveva fatto non poco scalpore con l'annuncio dell'addio alla direzione creativa del brand che porta il suo cognome (fondato dal fratello Gianni). Nello stesso momento al suo posto era stato nominato Dario Vitale, lo stilista che avrebbe firmato le collezioni della Maison a partire dal primo aprile. Oggi, dopo soli 8 mesi al timone della griffe, il designer ha lasciato il ruolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

dario vitale fuori versaceDario Vitale fuori da Versace dopo appena otto mesi - Lo scorso marzo Dario Vitale era stato nominato direttore creativo di Versace con decorrenza dal primo aprile. Scrive pambianconews.com

dario vitale fuori versaceDario Vitale fuori da Versace dopo soli 8 mesi - Lo scorso aprile Donatella Versace aveva fatto non poco scalpore con l’annuncio dell’addio alla direzione creativa del brand che porta il suo cognome (fondato dal fratello Gianni). Da fanpage.it

dario vitale fuori versaceVersace, Dario Vitale lascia la direzione creativa: due giorni fa il closing con Prada - Dopo otto mesi dalla sua nomina, e due giorni dopo l’annuncio del closing dell’acquisizione da parte del gruppo Prada, Dario Vitale lascia la ... Secondo ilsole24ore.com

dario vitale fuori versaceDario Vitale lascia la direzione creativa di Versace - Lo stilista, che a settembre ha svelato la sua prima collezione per la Medusa come successore di Donatella Versace, è in uscita dall’azienda a pochi giorni dal closing dell’acquisizione da parte del g ... Si legge su msn.com

dario vitale fuori versaceDario Vitale in uscita da Versace - A circa 8 mesi dal suo ingresso, il designer che aveva preso il posto di Donatella Versace lascia il ruolo di direttore creativo della casa della Medusa, appena passata ufficialmente sotto il controll ... Scrive it.fashionnetwork.com

Il nuovo Versace di Dario Vitale inizia con Versace Embodied - Dopo la campagna di Gucci che sembra anticipare l’inizio dell’epoca di Demna, anche Versace si è mosso, dando seguito ai look “by Dario ... Scrive gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Dario Vitale Fuori Versace