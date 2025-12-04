Dario Vitale fuori da Versace dopo soli 8 mesi
Lo scorso aprile Donatella Versace aveva fatto non poco scalpore con l'annuncio dell'addio alla direzione creativa del brand che porta il suo cognome (fondato dal fratello Gianni). Nello stesso momento al suo posto era stato nominato Dario Vitale, lo stilista che avrebbe firmato le collezioni della Maison a partire dal primo aprile. Oggi, dopo soli 8 mesi al timone della griffe, il designer ha lasciato il ruolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
