Dario Costantini rieletto Presidente Cna | Un onore rappresentare una grande comunità di imprenditori – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 Dario Costantini è stato confermato presidente nazionale di Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa). L'assemblea nazionale della Confederazione lo ha eletto all'unanimità per il quadriennio 2025-2029. "È un grande onore rappresentare per i prossimi quattro anni la Cna una grande comunità di imprenditrici e imprenditori. Desidero ringraziare l'assemblea nazionale per la fiducia e tutti i nostri dirigenti per il lavoro quotidiano nell'associazione. Il mio impegno e della nuova presidenza sarà essere ancora più vicini alle nostre imprese, ascoltarle e sostenerle nelle grandi e impegnative sfide che ci attendono. 🔗 Leggi su Open.online
