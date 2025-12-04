Danni da maltempo | allagato il centro di riabilitazione neuromotoria in via Tratturo

Piogge intense su Foggia, disagi e allagamenti nel Centro di riabilitazione neuromotoria dell’Asl Fg di via Tratturo Castiglione. La fitta pioggia, che scende dalla scorsa notte - giovedì 4 dicembre - si sarebbe infiltrata dal soffitto penetrando fin dentro la struttura, con allagamenti nella. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Danni da maltempo: allagato il centro di riabilitazione neuromotoria in via Tratturo

