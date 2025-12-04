Danilo sempre più nella storia: vinto anche il Brasileirão, 30^ titolo in carriera! L’ex Juve nell’Olimpo dei verdeoro. Il finale del 2025 scrive una pagina indelebile nella storia del calcio sudamericano e nella carriera di Danilo Luiz da Silva. L’ex capitano della Juventus, tornato in patria per vestire la maglia del Flamengo, ha vissuto una settimana da sogno, arricchendo il proprio palmarès con due trofei di prestigio assoluto nel giro di pochi giorni. Dopo aver deciso la finale di Copa Libertadores con un gol storico a Lima, il difensore brasiliano ha alzato al cielo anche il trofeo del Campeonato Brasileiro Série A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Danilo ancora di più nella leggenda: vinto anche il Brasileirão, è il 30^ titolo in carriera! L’ex Juve nell’Olimpo dei giocatori verdeoro