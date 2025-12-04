Danilo ancora di più nella leggenda | vinto anche il Brasileirão è il 30^ titolo in carriera! L’ex Juve nell’Olimpo dei giocatori verdeoro
Danilo sempre più nella storia: vinto anche il Brasileirão, 30^ titolo in carriera! L’ex Juve nell’Olimpo dei verdeoro. Il finale del 2025 scrive una pagina indelebile nella storia del calcio sudamericano e nella carriera di Danilo Luiz da Silva. L’ex capitano della Juventus, tornato in patria per vestire la maglia del Flamengo, ha vissuto una settimana da sogno, arricchendo il proprio palmarès con due trofei di prestigio assoluto nel giro di pochi giorni. Dopo aver deciso la finale di Copa Libertadores con un gol storico a Lima, il difensore brasiliano ha alzato al cielo anche il trofeo del Campeonato Brasileiro Série A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
“Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato”, con questo messaggio su Instagram, Danilo Gallinari ha annunciato il suo addio al basket. Nato nel 1988 a Sant’Angelo Lodigiano, figlio della leggenda dell’ - facebook.com Vai su Facebook
#FelipeLuis esalta #Danilo: “E’ un campione, una leggenda. Ha fatto la differenza ovunque abbia giocato” Vai su X
Danilo Gallinari campione a Porto Rico: primo trofeo della carriera a 37 anni. Ora l'altro sogno con la Nazionale - L'azzurro, infatti, ha vinto le finali della Baloncesto Superior Nacional, il massimo campionato cestistico di ... Scrive leggo.it
Danilo a un passo dalla leggenda: tutto pronto per la finale di Coppa Libertadores tra Flamengo e Palmeiras - L'ex difensore e capitano della Juve può centrare un record che nessun altro giocatore al mondo può a oggi vantare: quale ... Riporta msn.com