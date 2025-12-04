Daniel Radcliffe e Tom Felton si abbracciano dopo anni | il video che commuove i fan di Harry Potter

Un incontro che sa di magia, quella vera, fatta di amicizie nate sul set e sopravvissute al tempo. Daniel Radcliffe e Tom Felton si sono ritrovati faccia a faccia durante una proiezione di Merrily We Roll Along, il nuovo film dell’ex Harry Potter, e il momento è stato immortalato in un video che sta facendo il giro del web. Le immagini, condivise da People e riportate da ScreenRant, mostrano Felton avvicinarsi al suo antico compagno di avventure cinematografiche prima che Radcliffe lo avvolga in un abbraccio caloroso, immediato, spontaneo. Il video cattura qualcosa di più profondo: i due attori scivolano rapidamente in una conversazione animata, con Radcliffe che tiene una mano sulla spalla di Felton, in un gesto che tradisce anni di confidenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Daniel Radcliffe e Tom Felton si abbracciano dopo anni: il video che commuove i fan di Harry Potter

