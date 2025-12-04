Dan Brown e gli altri | la classifica dei libri più venduti in Italia nel 2025

Al primo posto troviamo le avventure del professore di simbologia Robert Langdon, ma nella top 10 c'è anche spazio per titoli italiani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dan Brown e gli altri: la classifica dei libri più venduti in Italia nel 2025

Leggi anche questi approfondimenti

Qual è la migliore stagione di Stranger Things? Millie Bobby Brown non ha dubbi: in una recente intervista ha svelato la sua classifica personale della serie TV di cui è protagonista, dalla top assoluta alla meno amata. Siete d’accordo con lei? . . #RDSnew Vai su Facebook

Come ti scalo le classifiche: l’anomalia Gianluca Gotto. Solo Dan Brown e Joel Dicker hanno venduto più di lui Vai su X

Come ti scalo le classifiche: l’anomalia Gianluca Gotto. Solo Dan Brown e Joel Dicker hanno venduto più di lui - Dal blog di viaggio alla top 3 dei libri più venduti del 2025: il nomade digitale torinese conquista i lettori senza colpi di scena, ma con il racconto ... Lo riporta huffingtonpost.it

Libri, Dan Brown si conferma: è suo il titolo più venduto nel 2025 - Con 212 mila copie, «L’ultimo segreto» è il libro top in Italia. Come scrive msn.com

Libri da leggere, il codice Dan Brown diventa sempre un bestseller - La performance di Dan Brown, appena tornato in libreria e subito finito sulla vetta assoluta della top ten, tecnicamente è una non notizia: niente è più prevedibile di un ... Lo riporta repubblica.it

Dan Brown più venduto a settembre per Il Giornale della Libreria - Settembre segna il ritorno dei grandi nomi stranieri in cima alle classifiche del Giornale della Libreria, realizzate in collaborazione con NielsenIQ BookData e IE - Scrive ansa.it

Classifica dei libri più venduti della settimana: domina il thriller - Classifica dei libri più venduti della settimana: domina il thriller, assieme ai fumetti e ai libri game. Scrive mam-e.it

Classifica dei libri più venduti della settimana: trionfa il giallo di Cristina Cassar Scalia - Classifica dei libri più venduti della settimana: trionfa il giallo di Cristina Cassar Scalia. Secondo mam-e.it