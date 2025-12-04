Dall’illusione al verdetto FDI smonta il sogno ripescaggio di Festa | È libero di raccontare il libro dei sogni purché non arrechi danno

Avellino, 4 dicembre 2025 – Nel consueto carosello di fantasie che segue ogni elezione, il sogno regionale di Gianluca Festa ha rappresentato l’ultimo tentativo di tramutare un dato aritmetico in un destino politico. A ricondurre tutti alla realtà è stata la presa di posizione di Ines Fruncillo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

