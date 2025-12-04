Dall' emergenza infortuni al cambio modulo | ecco come Spalletti rivoluziona la Juve

Vlahovic si opera a Londra, Gatti a Nantes. Uomini contati nel reparto arretrato e il tecnico bianconero accelera la metamorfosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dall'emergenza infortuni al cambio modulo: ecco come Spalletti rivoluziona la Juve

Approfondisci con queste news

La risposta è semplice: prima che sia urgente. Molte famiglie aspettano che la situazione diventi insostenibile — stanchezza, notti in bianco, ansia continua — prima di muoversi. Ma una buona assistenza nasce dalla prevenzione, non dall’emergenza. Con Sa - facebook.com Vai su Facebook

Alla Cop30 di Belém il primo summit delle native. Chiedono, in coro, delle risposte per uscire dall'emergenza che nei loro continenti già c'è. «Abbiamo le soluzioni, ascoltateci». Le loro storie raccontatate da Lucia Capuzzi, inviata a Belém in Brasile per seguir Vai su X

Bologna, scatta l’emergenza infortuni per i rossoblù! Da Freuler passando per Cambiaghi: Italiano adesso cerca soluzioni. I dettagli - Bologna alle prese con l’emergenza infortuni: da Freuler a Cambiaghi, Italiano deve inventare nuove soluzioni. Come scrive calcionews24.com

Tra cambio di modulo e infortuni, arriva il Napoli di Conte: l’analisi - Quando sei in queste posizioni di classifica, è giusto continuare a sognare. Segnala msn.com