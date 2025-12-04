Il lob continua a dominare le tendenze capelli anche nei mesi freddi. Tyla ha mostrato come valorizzare un lob in chiave originale. Per il red carpet del WOTY 2025, il taglio è stato arricchito con micro-treccine parziali creando un look moderno e giocoso. Quando non si ha voglia di domare le ciocche con la spazzola tonda, il lob sfilato di Jenna Ortega permette di valorizzare una texture naturale e irregolare, in armonia anche con la frangia. Invece il bob alla clavicola di Julianne Moore combina una texture leggera con un finish lucido, offrendo un equilibrio raffinato e contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalle versioni ultra-lisce alle texture naturali, le celeb mostrano come questo taglio medio possa adattarsi a qualsiasi stile.