La scena si ripete ogni dicembre: in qualche istituto scolastico parte la crociata per “depurare” il Natale da ogni riferimento religioso. Via il Bambinello dalla recita, via le strofe che nominano Gesù dai canti tradizionali, via i presepi se qualcuno potrebbe sentirsi offeso. L’obiettivo dichiarato è l’inclusione. Il risultato, però, è paradossale: si finisce per creare una frattura evidente tra ciò che i bambini studiano tutto l’anno e ciò che improvvisamente viene considerato “scomodo” proprio nel periodo natalizio. Perché Gesù, piaccia o no, è già dentro i programmi scolastici che la scuola propone da settembre a giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall'arte al calendario: Gesù è in tutto ciò che i bambini studiano a scuola