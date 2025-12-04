Dall' Arlecchino al Sinatra addio a ' Dj Mozart' Claudio Rispoli figura storica della console
Il mondo della musica saluta Claudio Rispoli, per tutti ‘Dj Mozart’. L'artista, nato ad Ancona nel 1958, si è spento a 67 anni. La sua è stata una vita dietro alla consolle: aveva iniziato da adolescente in club come il Paradiso di Rimini e il New Jimmy di Riccione. A fine anni Settanta il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
