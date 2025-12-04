Dalla rissa di San Siro alla pace dell' Olimpico | ecco cos' è successo tra Allegri e il vice di Sarri

I due erano quasi venuti alle mani sabato scorso a San Siro per il rigore non concesso ai biancocelesti, prima di essere entrambi espulsi e squalificati. Ieri sera il gesto distensivo del tecnico rossonero rivolto al vice di Sarri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla rissa di San Siro alla pace dell'Olimpico: ecco cos'è successo tra Allegri e il vice di Sarri

Argomenti simili trattati di recente

Allegri e il vice di Sarri: dalla rissa sfiorata a bordocampo al chiarimento. Cosa è successo Subito dopo la chiamata del Var, i due tecnici sono stati espulsi dall'arbitro Collu: a San Siro finale concitato, si attende il referto Allegri e Ianni, vice di Sarri, faccia a facc - facebook.com Vai su Facebook

Dalla rissa di San Siro alla pace dell'Olimpico: ecco cos'è successo tra Allegri e il vice di Sarri - I due erano quasi venuti alle mani sabato scorso a San Siro per il rigore non concesso ai biancocelesti , prima di essere entrambi espulsi e squalificati. Secondo msn.com

Rosso e rissa, a San Siro la decide Leao: Milan 1-0 Lazio - A Milano la sfida tra i rossoneri e la Lazio si è accesa a tratti, soprattutto nel finale. Come scrive ilquotidianodellazio.it

Bobo Vieri su San Siro: «Era ora». Poi su Chivu: «Merita fiducia, Pio Esposito? Lasciamolo crescere in pace». Ecco cosa ha detto - Nonostante le tante critiche di tifosi, addetti ai lavori o ex dirigenti sul dover mantenere intatta la tradizionalità dello stadio di Milano, ci ... Secondo ilmessaggero.it