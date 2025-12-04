Dalla promessa mancata della Nato al mondo russo | cosa vuole davvero Vladimir Putin secondo l’analisi dell’esperto

L’esperto Claudio Bertolotti spiega perché l’ingresso dell’Ucraina nella Nato non è mai stato un’opzione reale. E quali sono i limiti strutturali dell’Europa. Per il presidente russo Vladimir Putin, che ha rilasciato un’intervista a India Today, la Nato, che è un’alleanza politico-militare, rappresenta una minaccia per Mosca. E l’adesione dell’Ucraina a tale alleanza “ è inaccettabile ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ Ma non c’è mai stata una reale opzione di ingresso dell’Ucraina nella Nato. 🔗 Leggi su Notizie.com

