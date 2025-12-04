Dall’8 Dicembre il murales di Maradona non sarà più visitabile

4 dic 2025

L’annuncio sui social della chiusura di Largo Maradona. Attraverso i canali social, Bostik annuncia la chiusura di Largo Maradona dall’8 Dicembre. Ecco di seguito il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Dall’8 Dicembre il murales di Maradona non sarà più visitabile

