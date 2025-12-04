Dall’8 Dicembre il murales di Maradona non sarà più visitabile

L’annuncio sui social della chiusura di Largo Maradona. Attraverso i canali social, Bostik annuncia la chiusura di Largo Maradona dall’8 Dicembre. Ecco di seguito il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Dall’8 Dicembre il murales di Maradona non sarà più visitabile

Argomenti simili trattati di recente

GRUGLIASCO È... NATALE! Dall’8 dicembre apre al pubblico il tradizionale presepe meccanico ospitato nella Cappella Annunziata, in via Dante Alighieri 1. Realizzato da Agostino Crociani e curato dall’Associazione Città Futura, il presepe è uno degli appu - facebook.com Vai su Facebook

Il Murale di Maradona ai Quartieri, nuovo scontro Comune-commercianti: chiuso per protesta dall’8 dicembre - I commercianti del Largo Maradona contro il Comune: "Non rispettati gli impegni, chiuderemo di nuovo il Murale al pubblico dalla Festa dell'Immacolata" ... fanpage.it scrive

COMUNICATO - Dal ponte dell'Immacolata il Murales Maradona non sarà più fruibile alla cittadinanza e ai turisti, ecco tutti i dettagli - Avvocata redigeva verbali di sequestro, apponendo i sigilli alle due unità mobili sul Largo Maradona, provviste di regolare licenza ambulante ... Da msn.com

Clamoroso, il Murales di Maradona chiude i battenti: "Dall'8 dicembre non sarà più fruibile" - Clamoroso comunicato di protesta da parte dell'associazione 'Largo Maradona', il Murales non sarà più fruibile ai visitatori. Come scrive msn.com

Napoli, perché il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli è stato coperto - Lo spiazzale, un tempo adibito a parcheggio, è un luogo attraversato da migliaia di turisti ogni giorno ed è ... Lo riporta tg24.sky.it

Coperto il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, chiuso per protesta il largo con gli altarini di Diego - Questa mattina i commercianti, in segno di protesta dopo le sanzioni della Polizia Locale arrivate ieri, hanno chiuso lo slargo di via ... Riporta fanpage.it

Napoli, un nuovo murale a Frattaminore dedicato a Maradona - È stato infatti inaugurato ieri sera a Frattaminore un'opera d'arte firmata dall'artista Leticia Mandragora per El Pibe de Oro dal Napoli Club Frattaminore dedicato a ... ilmattino.it scrive