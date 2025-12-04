Dall’11 dicembre a Cerveteri festival Campus Etruria per giovani studenti

Roma, 4 dic. (askanews) – Quattro giorni di eventi culturali dedicati all’orientamento universitario e lavorativo rivolti ai giovani studenti che attraverso talk, laboratori pratici ed esperienze interattive potranno confrontarsi e conoscere dal vivo le figure professionali del futuro legate all’Intelligenza Artificiale e alle nuove tecnologie. Ad organizzare la kermesse sarà il Comune di Cerveteri, cittadina laziale a pochi chilometri dalla Capitale, patrimonio UNESCO, grazie ai fondi stanziati da un bando regionale di Disco Lazio. L’evento dal titolo “Campus EtruriaFestival di Cultura, Musica e Futuri Possibili” è organizzato in quattro giornate tematiche, 11-12 e 15-16 dicembre, durante le quali verranno allestiti degli stand nella storica Piazza Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

