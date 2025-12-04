Dal tribunale di Brindisi ennesima conferma improvvisazione del Governo Meloni

BRINDISI - “La questione di legittimità costituzionale sollevate dal gip del tribunale di Brindisi in riferimento al Dl Sicurezza e al settore della canapa (sativa) è un'ulteriore conferma dell'approccio sulla materia completamente infausto da parte del governo Meloni”. È quanto dichiara. 🔗 Leggi su Brindisireport.it