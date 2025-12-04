Dal tribunale di Brindisi ennesima conferma improvvisazione del Governo Meloni
BRINDISI - “La questione di legittimità costituzionale sollevate dal gip del tribunale di Brindisi in riferimento al Dl Sicurezza e al settore della canapa (sativa) è un'ulteriore conferma dell'approccio sulla materia completamente infausto da parte del governo Meloni”. È quanto dichiara. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cannabis light: il divieto finisce alla Corte Costituzionale Il Tribunale di Brindisi rinvia alla Consulta l'art. 18 del decreto sicurezza. Dubbi su... - facebook.com Vai su Facebook
Brindisi, uccide il padre anziano a coltellate in casa: il gip conferma il carcere per 41enne - Il gip del tribunale di Brindisi Vittorio Testi non ha convalidato il fermo, ma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 41enne accusato di aver ucciso sabato scorso a coltellate ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it