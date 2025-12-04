Dal ponte di Tiberio alla Vecchia Pescheria l’atmosfera delle feste si scalda con i mercatini natalizi

Con l’accensione delle luci in città, hanno preso il via i mercatini di Natale in città. Dal Mercatino dei Sogni di Natale allestito in via Poletti, nel cuore del centro storico, accanto a piazza Malatesta, dove le tradizionali casette di legno ospitano lavori artigianali e i prodotti tipicamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Dal ponte di Tiberio alla Vecchia Pescheria, l’atmosfera delle feste si scalda con i mercatini natalizi

