I l regalo di Natale più atteso dagli italiani è arrivato in anticipo, almeno sotto forma di immagini. Il re del botteghino è ufficialmente tornato: Checco Zalone ha rilasciato il primo trailer di Buen Camino, la commedia che segna il suo ritorno nelle sale cinematografiche proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre. E le premesse per un nuovo record ci sono tutte, a partire dalla squadra: dietro la macchina da presa torna infatti Gennaro Nunziante, il regista dei suoi più grandi successi, ricomponendo la coppia d’oro del cinema italiano. Checco Zalone, carriera e successi. guarda le foto Buen Camino, il nuovo personaggio di Checco Zalone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal lusso dello yacht agli ostelli: Zalone miliardario costretto a fare il Cammino di Santiago per amore della figlia. E già dal trailer si ride a crepapelle