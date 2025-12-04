Dal fondo Vita Nascente al Reddito di maternità | il piano piemontese
In Piemonte si consolida una visione politica centrata sulla tutela della vita nascente, al centro dell’intervento pubblico di Cristina Zaccanti del Popolo della Famiglia. Le sue parole mettono a fuoco le scelte dell’amministrazione regionale, gli investimenti sul fondo dedicato e la proposta di un radicale sostegno economico alla maternità. Le scelte della Regione e il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Vita Nascente, la Regione rivendica l’adesione dei Comuni. Ma le polemiche non si placano - La Giunta parla di “pregiudizi ideologici smentiti dai numeri”, Torino replica: usa solo i fondi ordinari e resta contraria alla misura ... Da giornalelavoce.it
Soldi per chi rinuncia all'aborto, successo per il bando Vita Nascente. Marrone: "Realtà batte ideologia" - Vita, ma anche moltissimi Comuni piemontesi tra cui Torino ... Lo riporta torinoggi.it
Esposto alla Corte dei Conti sul fondo “Vita Nascente”: le associazioni sfidano la Regione - Il fronte delle associazioni torna a farsi sentire e questa volta porta il caso direttamente davanti alla Corte dei Conti. Scrive giornalelavoce.it
“Aspetti un bambino? Non sei sola”. Dopo il fondo la Regione Piemonte lancia la campagna di comunicazione "Vita Nascente" - L'obiettivo, spiega l’assessore Marrone, promotore del fondo a sostegno delle attività delle associazioni pro- Secondo quotidianosanita.it
Fondo Vita Nascente. Il Piemonte raddoppia le risorse, 1mln per il 2023 - I fondo, nato nel 2022 tra le polemiche, ha potuto contare lo scorso anno su 400mila euro, che saliranno a 1 milione visto “il successo del primo bando”, dichiara l'assessore alle Politiche sociali ... Come scrive quotidianosanita.it
Il fondo Vita nascente torna alla Corte dei conti: “Spese senza controlli” - Arrivano altri due esposti alla Corte dei Conti contro Vita nascente, il fondo della Regione nato per sostenere le donne in gravidanza e le neo- Si legge su torino.repubblica.it