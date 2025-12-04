Dal cuore di Agrigento alla sicurezza nazionale | l’Ai di Medical Cloud entra nell’Aeronautica

Agrigentonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le soluzioni tecnologiche della società agrigentina Medical Cloud entrano ufficialmente a far parte del nuovo Point of entry sanitario dell’Aeronautica militare presentato nei giorni scorsi a Villafranca di Verona presso il terzo Stormo. Si tratta di una struttura dispiegabile e modulare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

