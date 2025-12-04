Dal bullismo alla rinascita | la scrittura che rende visibili
Guardare il mondo con uno sguardo rinnovato è ciò che propone Antonio Di Bianco con il suo nuovo progetto narrativo, nato dall’urgenza di dare una forma al dolore e trasformarlo in consapevolezza condivisa. Un libro che si muove dentro le relazioni, esplora fragilità intime e accompagna chi legge verso una riflessione profonda su ciò che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
