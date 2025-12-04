Dai sottomarini nell' Artico ai jet tedeschi in Polonia | tutti i fronti caldi tra Europa e Russia

Europa e Russia sono destinate allo scontro. Per il momento a parlare è la diplomazia, ma la tensione lungo la nuova cortina di ferro che divide le capitali d'Europa e Mosca è palpabile. Lo dimostra anche la reazione russa alle parole dell'ammiraglio Cavo Dragone in merito a un possibile cyber attacco Nato contro la Russia. Vladimir Putin, parlando al forum sugli investimenti a Mosca, ha attaccato duramente: "Se l'Europa decide di entrare in guerra con la Russia e inizia effettivamente una guerra, potrebbe verificarsi molto rapidamente una situazione in cui Mosca non ha più nessuno con cui negoziare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dai sottomarini nell'Artico ai jet tedeschi in Polonia: tutti i fronti caldi tra Europa e Russia

