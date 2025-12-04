Dai numeri di telefono nei bagni degli autogrill alla lista degli stupri | che cosa è cambiato?

Una volta si trovavano numeri di telefono scritti con il pennarello sui muri di un bagno. Sopra, un nome – un nome qualsiasi, che potrebbe essere di chiunque: Monia, Maria, Lucia – e una frase: “Fa i pom***i”, o qualche altra promessa di disponibilità sessuale. Succedeva negli autogrill, nelle discoteche, nei bar. Succedeva – eccome – anche nei licei. Era grave anche allora. Solo che si faceva finta di niente. Si chiamava “goliardia”. Veniva liquidata come una bravata, una stupidaggine da adolescenti, una cosa sporca ma innocua. Le ragazze arrossivano, abbassavano la testa, magari cambiavano bagno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dai numeri di telefono nei bagni degli autogrill alla lista degli stupri: che cosa è cambiato?

