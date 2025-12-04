Da sabato Grottaglie celebra il Natale tra presepi d’autore e nuova collezione museale nazionale

Tarantinitime.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano La tradizione, l’autenticità e la bellezza del presepe in ceramica tornano protagoniste a Grottaglie (TA), famosa  Città della Ceramiche pugliese, con due iniziative di rilievo nazionale: l a 46esima Mostra del Presepe –   La sacra famiglia, in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio al Castello Episcopio, e – novità di quest’anno – l’inaugurazione de  “I Presepi”, collezione museale civica nazionale dei presepi in ceramica italiani dal 1980 ad oggi. Una grande  esposizione permanente  di oltre 200 presepi che troverà spazio a Palazzo De Felice, struttura comunale che sarà riaperta al pubblico per l’occasione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

da sabato grottaglie celebra il natale tra presepi d8217autore e nuova collezione museale nazionale

© Tarantinitime.it - Da sabato Grottaglie celebra il Natale tra presepi d’autore e nuova collezione museale nazionale

News recenti che potrebbero piacerti

sabato grottaglie celebra nataleGrottaglie celebra il Natale con la 46esima Mostra del Presepe e la nuova collezione museale nazionale - La rassegna, in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio, sarà inaugurata il 6 dicembre alle ore 19 al Castello Episcopio (Largo Immacolata). Riporta giornaledipuglia.com

Grottaglie celebra il Natale tra presepi d’autore e nuova collezione museale nazionale - Il 12 dicembre a Palazzo De Felice, l’inaugurazione della collezione museale civica nazionale dei presepi in ceramica italiani dal 1980 ad oggi. Come scrive oltrefreepress.com

Cerca Video su questo argomento: Sabato Grottaglie Celebra Natale