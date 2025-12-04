Da Pantalla gli inviti dell’Egyptian Museum
I cofanetti che hanno custodito gli inviti destinati a capi di Stato, autorità internazionali e protagonisti dell’archeologia mondiale per l’inaugurazione del Grand Egyptian Museum, al Cairo, sono stati realizzati interamente a mano nei laboratori della Legatoria Tuderte di Pantalla di Todi, cooperativa umbra specializzata nella legatoria d’arte e associata a Legacoop Umbria. Gli inviti erano concepiti come piccoli sarcofagi che si aprivano rivelando la partecipazione ufficiale alla cerimonia. La Legatoria ha progettato e realizzato 600 cofanetti in legno sagomato, montati pezzo per pezzo e rivestiti artigianalmente con materiali di pregio: seta goffrata color oro all’esterno, velluto blu all’interno, logo impresso a caldo in oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
