da nicea al vaticano ii il problema non mai il concilio quanto il post concilio

4 dic 2025

È un po’ una regola collaudata nella storia della Chiesa: un Concilio costituisce sempre un passo avanti nella autocoscienza del popolo di Dio, ma per consolidarsi deve sopravvivere al suo postconcilio. Fin dall’inizio, con Nicea, è avvenuto così: la formula dogmatica del primo Concilio ecumenico della Chiesa, genitum non factum, consubstantialem Patri, approvata 1.700 anni fa dalla stragrande maggioranza dei Padri niceni, è sì approdata sino al nostro Credo odierno, ma dopo acerrime lotte durate più di mezzo secolo, fino al Concilio di Costantinopoli (381). E se consideriamo il main issue di Nicea, lo stop all’arianesimo, di secoli ne dovettero passare altri quattro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

