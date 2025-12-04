Da Mimmo Il tuo pranzo di Natale

Il ristorante è aperto per il pranzo di Natale, con menù dedicato e posti su prenotazione. Anche menù d'asporto per chi desidera gustare i sapori delle feste a casa propria.

«Da Mimmo» Il tuo pranzo di Natale - Fondato nel 1956, «Da Mimmo» invita a trascorrere il 25 dicembre in un'atmosfera pienamente natalizia, con tavole curate e un'accoglienza che riflette la storia della Famiglia Amaddeo.

Pranzo di Natale con i tuoi? Sì, ma solo «Da Mimmo»! - Per la prima volta in quasi settant'anni di attività, il ristorante «Da Mimmo» aprirà le sue porte per il pranzo di Natale, invitando i clienti a celebrare questa giornata speciale con tutta la ...

