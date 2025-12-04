Da lui massicce dosi di ketamina per Matthew Perry condannato il medico dell’attore La rabbia dei genitori | Aveva bisogno di un tuo no

È arrivata la prima sentenza nel processo per la morte di Matthew Perry, star della sit-com Friends scomparso nell’ottobre 2023 a 54 anni. Un tribunale federale di Los Angeles ha condannato a 30 mesi di carcere il medico Salvador Plasencia, che aveva ammesso di aver fornito dosi massicce di ketamina all’attore. Il « Dottor P. », come lo chiamava il suo celebre paziente, si era dichiarato colpevole a luglio. Il governo federale aveva chiesto 3 anni di reclusione, sostenendo che il 44enne «aveva sfruttato la vulnerabilità di Perry per ottenere un profitto». Plasencia è il primo dei cinque imputati a conoscere la propria pena: tra il 10 dicembre e il 14 gennaio saranno giudicati anche un altro medico, l’assistente di Perry, la spacciatrice soprannominata « Ketamine Queen » e un intermediario. 🔗 Leggi su Open.online