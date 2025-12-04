Da Ken Follett a John Grisham da Maurizio de Giovanni a Patti Smith alle storie per bambini | idee per regalare e regalarsi un bel libro a Natale 2025

Libri da regalare a Natale 2025 per adulti e bambini? È sempre un’ottima idea. Perché le feste sono il momento perfetto per concedersi tempo, calma e buone storie. Tra una pausa dal lavoro o una serata al caldo davanti alle luci dell’albero, un libro è perfetto, da regalare o regalarsi. Si può approfittare del Natale per immergersi in trame avvincenti, emozionanti e indimenticabili: come gialli e thriller avvincenti, grandi romanzi storici, storie di rinascita femminile, autobiografie di cantanti, come Luciano Ligabue e Francesco Guccini, e libri per bambini. L’atmosfera natalizia favorisce il relax e il desiderio di abbandonarsi alla lettura di romanzi appassionanti, gialli e thriller avvincenti e storie di rinascite femminili (Getty Images) Da Ken Follett a John Grisham, da Maurizio de Giovanni a Camilla Läckberg, fino a Stephen King e Alessia Gazzola, ecco una selezione di volumi da leggere sotto l’albero o da regalare a chi amate. 🔗 Leggi su Amica.it

