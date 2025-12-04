Da gip no a difesa ex pm Venditti su trasferimento a Brescia | La competenza resta a Pavia

Brescia, 4 dicembre 2025 - La giudice Daniela Garlaschelli ha respinto l'istanza presentata dalla difesa dell' ex magistrato Mario Venditti di trasferire il procedimento sull'omicidio di Chiara Poggi da Pavia a Brescia. L'avvocato Domenico Aiello aveva invocato, in particolare, l'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale "sostenendo la sussistenza di una connessione" tra i procedimenti, poiché la contestata corruzione all'ex magistrato da parte dei pm di Brescia sarebbe intervenuta "per assicurare l'impunità al responsabile del delitto di omicidio di Chiara Poggi". L’udienza al Riesame di Brescia per l'ex procuratore di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da gip no a difesa ex pm Venditti su trasferimento a Brescia: “La competenza resta a Pavia”

News recenti che potrebbero piacerti

Delitto di Garlasco. Il giallo delle intercettazioni negate e poi autorizzate alla difesa di Alberto Stasi. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook

"Venditti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Da gip no a difesa ex pm Venditti su trasferimento a Brescia: “La competenza resta a Pavia” - La giudice Daniela Garlaschelli ha respinto l'istanza presentata dalla difesa dell'ex magistrato Mario Venditti di trasferire il procedimento sull'omicidio di Chiara Poggi ... ilgiorno.it scrive

Caso Garlasco: gip rigetta richiesta difesa Venditti, competenza resta a Pavia - La giudice di Pavia Daniela Garlaschelli ha rigettato l'istanza - Da lagazzettadelmezzogiorno.it

"Forse avrei fatto meglio a non farlo". La difesa (che non ha convinto il gip) dell'ex assessore Tancredi - "Leggendo le carte, le chat tra alcune persone, col senno di poi potrei dire: 'certo, forse avrei fatto meglio a non farlo. Come scrive ilgiornale.it