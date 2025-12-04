Da Egemonia al Bullometro | ad Atreju le mostre che promettono di far venire un coccolone alla sinistra
Alla vigilia di Atreju 2025, la kermesse della destra, diventata ormai da tempo il principale appuntamento di confronto politico italiano, emergono nuovi dettagli sull’allestimento e sui contenuti proposti a Castel Sant’Angelo, che ospiterà l’evento dal 6 al 14 dicembre. Due, quest’anno, le mostre che saranno proposte a ospiti e partecipanti: il “Bullometro”, che con il tono goliardico che è una delle cifre di Atreju misura il tasso di «livore» degli «insulti della sinistra», e la rassegna “Egemonia”, che presenta una carrellata di personaggi storici giocando sul concetto gramsciano e delineando «un pantheon ideale di figure che hanno certamente interpretato un’egemonia, ma anteponendo il coraggio, l’eroismo e la libertà a ogni logica politica». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
