Da cosa nasce l’atmosfera giusta | sentirsi a casa ovunque ci si trovi

Quando entriamo in una stanza, c'è qualcosa che percepiamo immediatamente: un'energia, positiva o negativa, che influenza il nostro benessere. La respiriamo senza bisogno di parole, la avvertiamo prima ancora di definirla. È l'atmosfera, «forma impalpabile della nostra esperienza nel mondo», come la definisce la professoressa Francesca De Vecchi, ordinaria di Filosofia Teoretica alla Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele e presidente del Corso di Laurea magistrale in Filosofia del mondo contemporaneo, nonché componente del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale Atmospheres (ATMOS).

