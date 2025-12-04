Da Cesenatico a Canale 5 | l' arbitro 19enne incanta Gerry Scotti ma il titolo gli sfugge nel finale

Cesenatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 19enne di Cesenatico, Sergio, ieri sera, mercoledì, ha tentato la fortuna al programma di Gerry Scotti in onda tutte le sere su Canale 5 “La ruota della Fortuna”. Il ragazzo sta portando avanti la carriera da arbitro ma sogna un giorno di diventare un dirigente calcistico, data la sua passione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

