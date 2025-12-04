Da Cesenatico a Canale 5 | l' arbitro 19enne incanta Gerry Scotti ma il titolo gli sfugge nel finale
Un 19enne di Cesenatico, Sergio, ieri sera, mercoledì, ha tentato la fortuna al programma di Gerry Scotti in onda tutte le sere su Canale 5 “La ruota della Fortuna”. Il ragazzo sta portando avanti la carriera da arbitro ma sogna un giorno di diventare un dirigente calcistico, data la sua passione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
