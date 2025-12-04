Da 20 anni in rete per costruire inclusione insieme

Ecodibergamo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il CBI. Il Coordinamento composto da 33 associazioni bergamasche. Le nuove priorità: dal bene comune all’autodeterminazione, dal lavoro alla giustizia sociale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

da 20 anni in rete per costruire inclusione insieme

© Ecodibergamo.it - Da 20 anni in rete per costruire inclusione insieme

Contenuti che potrebbero interessarti

20 anni rete costruireDa 20 anni in rete per costruire inclusione insieme - Le nuove priorità: dal bene comune all’autodeterminazione, dal lavoro alla giustizia sociale. Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: 20 Anni Rete Costruire