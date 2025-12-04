Da 20 anni in rete per costruire inclusione insieme
Il CBI. Il Coordinamento composto da 33 associazioni bergamasche. Le nuove priorità: dal bene comune all’autodeterminazione, dal lavoro alla giustizia sociale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
