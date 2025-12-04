La spesa media delle utility italiane per la cybersecurity è triplicata in un solo anno, raggiungendo nel 2024 lo 0,94 per cento del fatturato complessivo delle aziende, pari a circa 670 milioni di euro, rispetto allo 0,33 per cento dell’anno precedente. Questi i dati della survey KIC (Key Indicator Cybersecurity) lanciati oggi, 4 dicembre, da Utilitalia nel corso del Forum “Cybersecurity, la nuova sfida delle utility”, organizzato dalla Federazione insieme a istituzioni, operatori ed esperti del settore per definire le misure necessarie a prevenire e a gestire gli attacchi cibernetici. All’evento – patrocinato dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e svoltosi all’Auditorium “Prefetto Carlo Mosca” della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia – hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il Direttore Generale ACN (Agenzia per la Cybersicurezza nazionale), Bruno Frattasi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cybersicurezza, Utilitalia: investimenti delle utility pari a 670 milioni. Del Fabbro: “Siamo davanti a una minaccia importante. Dobbiamo garantire che l’ecosistema italiano sia resiliente”