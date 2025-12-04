Cybersicurezza Bombardiere Maeci | Rapporto con l' Africa cruciale nella nostra agenda
Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il rapporto con l'Africa è centrale nella nostra agenda di politica estera, in particolare il lancio del piano Mattei. Formazione ed educazione rappresentano un architrave nel piano: capitale umano e giovani rivestono un'importanza cruciale". Lo ha dichiarato Nicoletta Bombardiere, direttore generale per gli Affari globali del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, durante la presentazione del progetto “CyberBridge - Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, realizzato congiuntamente con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
