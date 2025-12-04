Curarsi fuori regione? È costato quasi 50 milioni

La consigliera regionale Pd Micaela Vitri boccia il Rendiconto 2024 approvato martedì dall’Aula, parlando di "equilibri solo formali" e di "troppe criticità" già evidenziate dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione. Nel mirino finiscono soprattutto sanità, Pnrr, ricostruzione post sisma e rapporti con gli enti strumentali. Per Vitri, come vicepresidente della Commissione Bilancio, il dato più allarmante riguarda la sanità, "che assorbe il 78% del bilancio regionale (3,1 miliardi)". Eppure il saldo della mobilità passiva cresce ancora: "Nel 2024 tocca quota 48,6 milioni, contro i 39,8 dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

