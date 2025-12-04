cultura contro emarginazione da save the children un premio per la ricerca

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Il valore della partecipazione culturale giovanile per contrastare emarginazione e dispersione scolastica, i sistemi di tutela per bambine, bambini e adolescenti che vivono in contesti di criminalità e violenza, la funzione rieducativa del teatro in carcere, ma anche la scuola che resiste nei rifugi antiaerei dell'Ucraina e un progetto per sostenere l'accesso di bambine e ragazze alle discipline Stem contro i pregiudizi: sono questi i temi delle ricerche vincitrici della prima edizione del premio 'Save the Children per la ricerca - Dove inizia il futuro'. "È urgente rafforzare l'alleanza tra la comunità scientifica e chi opera al fianco di bambine, bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

