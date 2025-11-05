Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Accadde oggi: 4 dicembre, un fatto ispira ‘Smoke on the water’dei Deep Purple fremondoweb.com
Scambio di salme, danno a due famiglie i corpi sbagliati: orrore in Italia thesocialpost.it
Inter-Venezia, le pagelle: Thuram centra due obiettivi, 7. Venturi migliore dei suoi, 6 gazzetta.it
«QualEnergia», il forum a Roma ilmanifesto.it
Allegri: “Coppa Italia? È un obiettivo stagionale per tutti. Ottavo di finale importante” pianetamilan.it
Pokerissimo Inter al Venezia, nerazzurri ai quarti di Coppa Italia ilgiornaleditalia.it
Pronostici di oggi 4 dicembre: Lazio Milan, Bologna Parma, Man United West Ham
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 4 dicembre. Milan e Napoli sono in testa alla cla... ► infobetting.com
Lutto enorme per la Roma: “Stretti nel dolore”
La Roma saluta con profonda tristezza Maurizio Thermes, scomparso oggi all’età di 86 anni. Ex centr... ► thesocialpost.it
Cosa dicono i Gotham Awards sulla corsa agli Oscar
Le premiazioni dei Gotham Awards del 2025 offrono uno sguardo interessante sulle prospettive dell’a... ► jumptheshark.it
Chiamò Matthew Perry “idiota” e gli vendette ketamina: un medico condannato a 30 mesi
Un medico californiano che forniva ketamina alla star di Friends Matthew Perry è stato condannato a... ► cinemaserietv.it
Avellino autorevole: Fortitudo Bologna battuta 85 62
Tempo di lettura: 2 minutiProva convincente dell’Unicusano Avellino Basket, che al PalaDelMauro s... ► anteprima24.it
Quanto tempo ci vuole per vedere tutti i 25 film di james bond
Il ciclo cinematografico di James Bond rappresenta una delle più longeve e iconiche saghe del cinem... ► jumptheshark.it
Direttori generali di Asl e ospedali, i nomi di tutti i promossi
I 33 candidati, liguri e non liguri hanno superato la selezione della commissione, guidata dal diret... ► ilsecoloxix.it
Dai Social al Teatro: The Coniugi al Teatro Golden con “Ho ragione lei”
The Coniugi in “Ho ragione lei” con The Coniugi (Alina Person, Simone Gallo). Scritto da Simone Gall... ► periodicodaily.com
Antonio Manca, morto il presidente di Sardegna in Tuscia: "Voce di una comunità forte e orgogliosa"
È morto Antonio Manca, presidente dell'associazione Sardegna in Tuscia. Aveva 78 anni, 65 dei qual... ► viterbotoday.it
Conferenza stampa Stroppa post Inter Venezia: «In casa nostra poteva esserci un effetto diverso, vi spiego come ho scelto la formazione. Filip Stankovic? Avrei voluto farlo giocare ma…»
di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Stroppa post Inter Venezia: le parole del tecnico degli ... ► internews24.com
Chivu: "Brava Inter. Felice per l'atteggiamento, per i Primavera e per il gol di Diouf"
Il tecnico dopo il 5-1 al Venezia: "Il gruppo ha accolto i nuovi nel modo migliore. Frattesi? Ha avu... ► gazzetta.it
La terra di nessuno dietro l’ultima fortezza del Donbass
«Civile o militare?». «Giornalista». Il «Mah» che il soldato al posto di blocco si lascia scappare ... ► ilmanifesto.it
L’Atalanta travolge il Genoa, al New Balance Arena finisce 4 0 | La cronaca
Finisce 4-0 per l’Atalanta a Bergamo e c’è la conferma, se mai ne servisse una, che a gennaio bisog... ► ilsecoloxix.it
Alessio Vassallo moglie e figli, vita privata: il matrimonio con Ginevra Pisani
Alessio Vassallo moglie e figli dell’attore di L’Altro Ispettore Alessio Vassallo è uno dei gio... ► spettacoloitaliano.i
DIRETTA | Tutte le notizie del 3 dicembre: Gatti e Vlahovic si operano giovedì LIVE
Coppa Italia e non solo, con Atalanta, Napoli ed Inter in campo quest’oggi: occhi sulle condizioni ... ► calciomercato.it
Marco Ligabue, il ritorno con “M.A.P.S.”, la mappa per ritrovarsi dopo gli anni bui
Il bello è che in famiglia quello a cui mamma Rina si raccomanda di rallentare, di fare un po’ meno... ► quotidiano.net
Anche le auto soffrono il caldo! Tutti i controlli da effettuare
Quando arriva il caldo forte mette a dura prova anche le auto. Nel vano motore il caldo può creare ... ► laprimapagina.it
Abbatte le emissioni e i costi dell’energia, i progetti all’idrogeno in Italia
Nessuna infrastruttura di distribuzione, ma distretti dell’idrogeno o singoli elettrolizzatori al s... ► ilmanifesto.it
Milano, carabinieri, alpini e polizia suonano per i bambini ricoverati alla De Marchi
Un pomeriggio di musica e sorrisi ha scaldato la via della clinica De Marchi di Milano, dove le fan... ► lapresse.it
Estrazioni Lotto 4 Dicembre 2025: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLotto
Estrazioni Lotto 4 Dicembre 2025 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti. Ti sei giocat... ► atomheartmagazine.co
Inter Venezia 5 1: Voulez vous manita avec moi? Strappato il pass per i quarti di Coppa Italia sotto al segno dei francesi!
di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 21 a San Siro per Inter Venezia, match valido per gli Ottavi ... ► internews24.com
Pagelle Inter Venezia, i TOP e FLOP del match di Coppa Italia
Pagelle Inter Venezia: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Chivu ha avuto la meglio ... ► calcionews24.com
La figlia segreta di Putin intercettata a Parigi: “Perché vivi qui?”
(Adnkronos) – "Tre settimane fa suo padre ha ucciso mio fratello". Un giornalista ucraino a Parigi p... ► periodicodaily.com
Addio Serie A, ora brilla in Premier: il grande rimpianto della big italiana
I rossoneri ci avevo puntato forte, ma le aspettative hanno deluso una realtà mai trovata a Milano.... ► rompipallone.it
L'Arsenal batte il Brentford e allunga in vetta. Impresa Leeds contro il Chelsea. Pari Liverpool
Ribaltone Aston Villa contro il Brighton: sotto 2-0, vince 4-3. Successi per Crystal Palace e Nottin... ► gazzetta.it
“La formazione professionale come motore del made in Italy”, convegno con Mulè
Giorgio MulèROMA – Giovedì 4 dicembre, a partire dalle ore 14.30, presso la Sala della Regina di Mo... ► lopinionista.it
“I’m not Disabled”, il progetto di Donatella Donatelli debutta a Salerno
I’m not Disabled è il progetto che l’artista Donatella Donatelli dedica al tema delle “diverse abil... ► ildenaro.it
Prima la rincorsa, poi il miracolo: Chiesa salva così il Liverpool al 94'
Arne Slot dovrà offrire almeno una cena a Federico Chiesa per averlo salvato dall'ennesima débacle s... ► video.gazzetta.it
Morte Matthew Perry, condannato a 30 mesi medico che fornì ketamina all’attore
(Adnkronos) – E' stato condannato a 30 mesi di carcere il medico che ha ammesso di aver fornito keta... ► periodicodaily.com
Conferenza stampa Bisseck post Inter Venezia: «Il gol subito fa male, la fiducia di Chivu è importante. Voci di mercato su di me? Non ci penso e vi dico questo»
di Redazione Inter News 24Conferenza stampa Bisseck post Inter Venezia, le parole del difensore nera... ► internews24.com
Bimbo separato dalla madre, si ammala di cancro ma lei non può stare con lui: la vicenda che scuote l’Italia
Una storia che intreccia sofferenza, decisioni giudiziarie controverse e appelli alla pietà umana. ... ► thesocialpost.it
Da lui massicce dosi di ketamina per Matthew Perry, condannato il medico dell’attore. La rabbia dei genitori: «Aveva bisogno di un tuo no»
È arrivata la prima sentenza nel processo per la morte di Matthew Perry, star della sit-com Friend... ► open.online
Affari tuoi, bufera su Alessandro: "Il Dottore li massacra"
Come spesso accade ad Affari tuoi, i telespettatori del quiz show dell'access prime time di Rai 1 c... ► liberoquotidiano.it
Ancora nuvole e pioggia fino a venerdì in Liguria. Tempo stabile per l’Immacolata | Previsioni
Il meteo in Liguria: pioggia mercoledì e giovedì. Nella serata di venerdì 5 dicembre è previsto un ... ► ilsecoloxix.it
Kalle Rovanperä, il più giovane di sempre
Il punto di svolta della carriera del campione finlandese Kalle Rovanperä coincide con la capacità d... ► tuttorally.news
Game pass xbox: scopri il gioco gratuito imperdibile
Il panorama dei servizi di gaming in abbonamento continua a evolversi rapidamente, offrendo agli ut... ► jumptheshark.it
Oroscopo di oggi, giovedì 4 dicembre, per uomini.
Secondo l'oroscopo di oggi 4 dicembre, Il cielo favorisce chi sa bilanciare visione e pragmaticità:... ► mondou.it
Inter Venezia, parla Chivu: «Sono felice per loro, questo è un gruppo che sa fare, è motivato e vuole dare continuità»
Inter Venezia, le dichiarazioni nel post gara a Mediaset del tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Le ... ► calcionews24.com
Jujutsu kaisen stagione 3 anticipa la grande battaglia tra yuji e sukuna
anticipazioni su jujutsu kaisen stagione 3: scene epiche in arrivo Nuove immagini promozionali ril... ► jumptheshark.it
Liliana Resinovich, Buonocore a Chi l’ha visto: ‘Mi sono tolto un sassolino’, Sergio Resinovich: ‘È una recita’
Alfonso Buonocore interviene in diretta a Chi l’ha visto, il confronto con Sergio Resinovich Il ... ► notizieaudaci.it
Aviano, le bombe e altri disastri nucleari
Lunedì 8 dicembre, dalle 9,30 alle 17,30, presso l’hotel Minerva in via Bertossi 22, a Pordenone, s... ► ilmanifesto.it
Kylo ren con la nuova spada laser d’oro in star wars legacy of vader 11
Le ultime opere a fumetti legate all’universo di Star Wars continuano a svelare dettagli inediti su... ► jumptheshark.it
Kylo ren darth vader di star wars si impone con successo
Il mondo di Star Wars continua a espandersi e a sorprendere i fan attraverso nuove narrazioni che a... ► jumptheshark.it
A Napoli apre un centro per uomini violenti
Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità la presa d'atto dell'ammissione al fina... ► napolitoday.it
Rapallo Christmas Festival 2025: spettacoli, concerti, laboratori e novità Christmas House
Il Rapallo Christmas Festival sta per tornare: da sabato 6 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 la ci... ► genovatoday.it
Inter Venezia, Chivu: “Tante cose positive stasera, questo gruppo ha fame”
Una serata scivolata via senza intoppi, brillante nelle trame di gioco e ricca di spunti incoraggia... ► ilnerazzurro.it
Superlega, Vero Volley torna a vincere: battuta Civitanova 3 1 nell'ultima partita dell'infrasettimanale e 3 punti conquistati
I ragazzi di coach Eccheli conquistano la seconda vittoria della stagione con una prestazione conv... ► ilgiornaleditalia.it
Jujutsu Kaisen scopri il destino di gojo: è morto o vivo
il mistero sulla fine di gojo in jujutsu kaisen La scomparsa di Satoru Gojo, considerato il messagg... ► jumptheshark.it
Oroscopo di oggi, giovedì 4 dicembre: le previsioni complete segno per segno
L'oroscopo di oggi offre preziosi consigli per affrontare la giornata con il giusto spirito. Ogni ... ► quotidiano.net
Union Berlino, che disastro! Il Bayern passa il turno grazie a due autogol
Il Bayern Monaco si qualifica ai quarti di finale della Coppa di Germania, vincendo con qualche diff... ► video.gazzetta.it
Presidio dei lavoratori ex Ilva, riaperta la Guido Rossa. Giovedì il corteo in centro. Il ministro Urso: “Nessun piano di chiusura per Genova e Novi” | Video
Continua la protesta dei dipendenti dell’azienda, ancora in attesa di notizie sul loro futuro occup... ► ilsecoloxix.it
Marc Marquez spiega perché ha difeso Valentino Rossi al Gala MotoGP: “È difficile convivere col rancore”
Marc Marquez spiega perché ha preso le difese di Valentino Rossi al Gala MotoGP 2025 dopo i fischi ... ► fanpage.it
Pronostico Juve Stabia Bari: continua l’imbattibilità casalinga
Juve Stabia-Bari è un recupero della decima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 19:30: stat... ► ilveggente.it
Chi è Senza Colpa Viaggio nel Noir Italiano: l'intervista a Katiuscia Magliarisi, sceneggiatrice del documentario
Evento Speciale della trentacinquesima edizione del Noir in Festival, Chi è Senza Colpa - Viaggio ne... ► comingsoon.it
Infarto fatale in cella ad Ariano Irpino: confermata la causa naturale del decesso di un detenuto
Nella serata odierna, 3 dicembre 2025, è stata eseguita, presso l'obitorio dell'ospedale Frangipan... ► avellinotoday.it
Nuova tariffa unica per i rifiuti: chi ha diritto alle agevolazioni e come richiederle
Lo standard qualitativo di un servizio non si valuta solamente in base all’offerta in sé e alla su... ► padovaoggi.it
Chivu a Mediaset: «Contento per Diouf, Frattesi per noi è importante e vuole essere determinante! Sul suo minutaggio vi dico questo»
di Redazione Inter News 24L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vit... ► internews24.com
Oroscopo di venerdì 5 dicembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno
Scopri l’oroscopo di oggi, venerdì 5 dicembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Previs... ► atomheartmagazine.co
Inter Venezia, le pagelle: Diouf lievita, Esposito mostra i muscoli
Tutto facile per la Beneamata negli ottavi di Coppa Italia, un carico di appunti positivi per miste... ► ilprimatonazionale.i
Scuola, addio alle password: per vedere i voti di tuo figlio devi usare SPID e CIE
La rivoluzione digitale entra prepotentemente nelle aule scolastiche italiane, ma questa volta non ... ► screenworld.it
Calciomercato Inter LIVE: conferme su Vicario, occhio al futuro di Frattesi! Duello con la Roma per Giovane, una big piomba su Mlacic
di Redazione Inter News 24Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incon... ► internews24.com
Statali, subito i nuovi aumenti in busta paga (da 158 euro lordi). Sul tavolo un anticipo per i prof
Pronti, ripartenza e via. Dieci mesi dopo aver firmato il contratto di lavoro per il 2022-2024, i di... ► ilmessaggero.it