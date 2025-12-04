Cucina sporca e cibo scaduto | chiuso un pub sequestrati 50 chili di prodotti in un ristorante

Latinatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ristoranti della provincia sotto stretta osservazione dei carabinieri del Nas. I controlli disposti dal comando Tutela della salute hanno riguardato in particolare l'area sud del territorio pontino, portando alla luce gravi irregolarità igienico-sanitarie che in qualche caso hanno richiesto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

cucina sporca e cibo scaduto chiuso un pub sequestrati 50 chili di prodotti in un ristorante

© Latinatoday.it - Cucina sporca e cibo scaduto: chiuso un pub, sequestrati 50 chili di prodotti in un ristorante

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cucina sporca, chiuso un agriturismo di Fano. Il Nas dei carabinieri rileva varie irregolarità. Multa di 1.300 euro - Sporco in cucina e nel laboratorio carni, il Nas dei carabinieri sospende l’attività di un agriturismo. Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Cucina Sporca Cibo Scaduto