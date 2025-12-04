Cubo di Rubik per trecento Sfida di velocità tra talenti

Tre giorni di sfida tra i migliori talenti. È il Rubik’s Italian Championship organizzato da Cubing Italy, riconosciuta come organizzazione regionale per l’Italia dalla World Cube Association, in partnership con Spin Master, l’azienda produttrice dell’originale Cubo di Rubik. L’appuntamento è alla Fiera di Treviglio per aggiudicarsi il titolo di campione di velocità nel risolvere il Cubo. Saranno 300 gli appassionati che gareggeranno da sabato all’Immacolata. La finale decreterà il campione nazionale di Rubik’s 2025, che avrà risolto nel minor tempo la versione classica 3x3x3 del rompicapo, togliendo lo scettro al campione in carica, il diciottenne romano Valerio Locatelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cubo di Rubik per trecento. Sfida di velocità tra talenti

