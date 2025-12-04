CS Plebiscito si torna in piscina | via alla Serie B maschile

Il CS Plebiscito Padova è pronto all’esordio nel Campionato di Serie B maschile 202526, al via sabato 6 dicembre. La squadra padovana affronterà il Girone 2 insieme a Canottieri Milano, Pentathlon Moderno Modena, Pallanuoto Vicenza, Brescia Waterpolo, R.N. Bologna, Como Nuoto, N.C. Monza, Osimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

