CS Plebiscito si torna in piscina | via alla Serie B maschile
Il CS Plebiscito Padova è pronto all’esordio nel Campionato di Serie B maschile 202526, al via sabato 6 dicembre. La squadra padovana affronterà il Girone 2 insieme a Canottieri Milano, Pentathlon Moderno Modena, Pallanuoto Vicenza, Brescia Waterpolo, R.N. Bologna, Como Nuoto, N.C. Monza, Osimo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stile TV. . Napoli, X Factor torna in Piazza del Plebiscito per la finale - GUARDA LE INTERVISTE #StileTV #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania Vai su Facebook
La musica torna a invadere il cuore di Napoli. Domani sera piazza del Plebiscito si trasformerà nuovamente nel grande teatro a cielo aperto di X Factor, che per il secondo anno consecutivo sceglie la città partenopea per la finalissima del talent show. Sarà qui Vai su X
CS Plebiscito, si torna in piscina: via alla Serie B maschile - L’appuntamento è sabato 6 dicembre alle ore 19:30 alla piscina del Plebiscito, per sostenere i giovani biancorossi in questa nuova entusiasmante stagione ... padovaoggi.it scrive