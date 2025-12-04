Crosetto | Su leva innescato un dibattito Deciderà il Parlamento – Il video

Open.online | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2025 “Ero a Parigi e un giornalista francese mi fa una domanda parlando della riforma che ha fatto Macron e io uso il termine che lui – il giornalista – aveva usato nella domanda. Mi ritrovo tutti i giornali italiani a parlare di ‘leva volontaria’ senza che nessuno fosse interessato o ne conoscessi la genesi. Avendo visto il movimento che nasce sul commento di questa parola, mi sono detto: toh, non tutto il male viene per nuocere, perché almeno abbiamo innescato un dibattito”. Così il Ministro Guido Crosetto, in Commissione Difesa al Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Crosetto: Su leva innescato un dibattito. 🔗 Leggi su Open.online

