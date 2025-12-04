Crosetto | Scudo spaziale per l’Italia irrinunciabile e non più rinviabile costa 4,4 miliardi

Le nuove minacce alla sicurezza nazionale arrivano dagli attacchi aerei, dai droni, dal dominio dello spazio, dalla cyberguerra e dalla guerra cognitiva. È il quadro tracciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto durante l’illustrazione del documento programmatico pluriennale alle commissioni Difesa di Senato e Camera, dove è stato rilanciato anche il progetto del nuovo scudo spaziale nazionale. Crosetto ha sottolineato come il contesto internazionale sia segnato da una crescente instabilità, indicando il Mediterraneo allargato come area prioritaria per la sicurezza. Il Mediterraneo tradizionale, ha aggiunto, resta cruciale per l’approvvigionamento energetico e per i principali flussi commerciali dell’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crosetto: “Scudo spaziale per l’Italia irrinunciabile e non più rinviabile, costa 4,4 miliardi”

