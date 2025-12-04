Crosetto | ‘4,4 miliardi per lo scudo spaziale irrinunciabile’

ROMA, 04 DIC – "Il 'dome' nazionale, lo scudo, è un'architettura protettiva multilivello che prevede la difesa spaziale, missilistca e antidrone. Una difesa che non abbiamo mai avuto e non più rinunciabile, che assorbe investimenti nelle annualità pari a circa 4,4 miliardi di euro". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alle commissioni Difesa congiunte.

