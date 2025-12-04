Crollo dei prezzi delle uve da vino nel 2025 Ecco le denominazioni che soffrono di più

Dal -40% del Brunello al -20% del Montepulciano d'Abruzzo. Le previsioni vendemmiali al rialzo hanno depresso le quotazioni. Il paradosso? Si assottiglia la distanza tra vini comuni e a denominazione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

