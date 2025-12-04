Crollo dei prezzi delle uve da vino nel 2025 Ecco le denominazioni che soffrono di più

Gamberorosso.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal -40% del Brunello al -20% del Montepulciano d'Abruzzo. Le previsioni vendemmiali al rialzo hanno depresso le quotazioni. Il paradosso? Si assottiglia la distanza tra vini comuni e a denominazione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vanno giù i prezzi delle uve da vino: cali consistenti anche per Barolo e Brunello. Ecco chi sale e chi scende - Mercato delle uve da vino in netto calo sul fronte dei prezzi nel corso del 2024, con Dop d’eccellenza in deciso arretramento. Da gamberorosso.it

Vinitaly, produzione vino recupera e prezzi uve giù fino a -44% - Il recupero della produzione del vino nel 2024 fa calare i prezzi delle uve a doppia cifra rispetto al 2023, da - Scrive ansa.it

In attesa della vendemmia timori sui prezzi delle uve - Un tavolo in Regione con tutti gli attori del mondo del vino per discutere della situazione del mercato delle uve oltrepadane. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

crollo prezzi uve vinoGranda, il prezzo dell’uva e il peso dell’agroindustria: l’allarme di Claudio Conterno sul sistema. “Prima e ultimo della filiera pagano per tutti: non è sostenibile” - Senza redditività non c’è futuro né per il vigneto né per l’agricoltura italiana” ... targatocn.it scrive

Terre d’Oltrepo in crisi, si teme un crollo del prezzo delle uve - Serve al più presto una governance temporanea a Terre d’Oltrepo per gestire la vendemmia». Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Vino, aumenta la produzione di uve e calano i prezzi - Aumenta la produzione di uve da vino e diminuiscono i prezzi con il Barolo che ha registrato un - Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Prezzi Uve Vino